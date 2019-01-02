選戰延長賽！當選無效之訴 苗栗地院受理27件候選人自訴

2019-01-02 18:36

〔記者彭健禮／苗栗報導〕當選人涉嫌「違反公職人員選罷法」，選委會、檢察官或同一選區的候選人，於公告當選名單之日起30日內，得對當選人提當選無效之訴。苗栗地方法院於本屆地方公職人員選舉，計受理41件當選無效之訴，扣除苗檢起訴14件，候選人自訴有27件，縣長、鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表及村里長，統統都有。

苗栗地檢署於本屆選舉查察賄選、幽靈人口等違反選罷法情事，上個月28日向法院遞狀14件、對15名當選人的當選無效之訴。

因檢方還有部分案件尚在偵查，有候選人等不到偵結，或不服偵結結果，另行自訴，也有檢方雖已提，但候選人再提；因此，苗栗地院共受理地檢起訴、候選人自訴，共計41件當選無效之訴，有42人次被告。

除了縣長徐耀昌被徐定禎告；通霄、銅鑼、南庄3鄉鎮長，分被杜姓、謝姓、劉姓候選人告。縣議員部分，第1選區張姓、謝姓縣議員，都被許姓、徐姓候選人各別提告；第3選區鄭姓縣議員，被孟姓候選人告；第4選區張姓縣議員，被黃姓候選人告；第5選區鄭姓縣議員，被李姓候選人告；第6選區楊姓、徐姓縣議員，被陳姓候選人告。

頭份市第1選區劉姓市民代表，被羅姓候選人告。頭屋鄉第1選區陳姓鄉民代表，被謝姓、吳姓候選人告；頭屋鄉第2選區范姓鄉民代表，被劉姓候選人告。南庄鄉第1選區張姓、王姓鄉民代表，被詹姓候選人告。

苑裡鎮第2選區賴姓鎮民代表，被郭姓候選人告。後龍鎮第1選區花姓鎮民代表，被黃姓候選人告。銅鑼鄉第5選區陳姓鄉民代表，被彭姓候選人告。

另，頭份市上埔里長、斗煥里，銅鑼鄉新隆、樟樹、興隆村，造橋鄉造橋村等6名村里長，也被候選人告。

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