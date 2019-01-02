7旬拾荒翁砂石場遭怪手「斬首」 2人被起訴

2019-01-02 19:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市五股區一處砂石場周姓挖土機司機，操作怪手鏟斗搬砂石時，未發現75歲林姓老翁在附近拾荒，導致林翁不慎被鏟斗剷中頭頸分離當場死亡，新北地檢署調查認為，砂石場李姓負責人聘用無合格執照技士的周男，也未在現場設置圍籬護欄，管制人員進出也應負管理疏失之責，今依涉犯業務過失致死罪起訴周、李男。

起訴指出，去年2月9日中午，林翁至該土方暫置場拾荒，周男正操作挖土機搬運砂石，疑似未發現林翁走到土堆後方，周男操作怪手鏟斗搬砂石時，不慎將林翁斷頭，林翁身首分離，身體與砂石一起被鏟斗鏟起放入砂石車車斗時，砂石車司機驚見鏟斗上有一個「染血的大布偶」，下車察看才發現是一具無頭屍體且噴出屍血，嚇得驚呼：「那是什麼？」連忙停工報案。

開庭時，周男供稱早上有看到林翁在土方堆置場撿拾回收物，曾要求林翁離開，但操作怪手時，未看到林翁站在砂石堆附近，另也坦承自己並沒有合格重機械操作技士執照；李男則表示案發時不在現場，但知道林翁常到土石場撿回收。

檢方認為，該土石堆置場原是李男砂石車停車場，李男私自將停車場改做為土石堆置的土方集配廠，卻未設置護欄等防護設備，過去也未限制林翁入場撿拾回收物，認為李男也涉有疏失，因此今一併將李男起訴。

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