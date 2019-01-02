騎車沒吐痰卻遭檢舉還有影片證明？真相曝光檢察官也怒了

2019-01-02 18:11

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市劉姓男子為賺取檢舉獎金，於短短4個月內檢舉200多人騎機車吐痰，新北市環保局察覺有異報請檢警偵辦，傳訊後只有40位被檢舉人到案，調查發現檢舉影片遭劉男變造，新北地檢署認定劉男共詐取1萬1520元檢舉獎金，今依詐欺、偽造文書等罪嫌將劉男起訴，並建請法院加重其刑。

起訴指出，前年1至4月，劉男傳送超過200位民眾騎車吐痰影片，且拍攝地點都在板橋區，致使環保局承辦人陷於錯誤，每支檢舉影片發放288元檢舉獎金給劉男，但因檢舉次數過於頻繁，環保局懷疑影片遭變造，報請檢警偵辦，新北地檢署檢察官黃冠傑前年因此指揮新北市刑大科技犯罪偵查組前往劉男家搜索，並查扣電腦內「口水」、「香菸」等相關影片檔案，並傳喚被檢舉人出庭，最後只有40人到案，到案民眾均表示收到罰單後均繳交了，有的懷疑是「爸爸把車拿去騎」，有的雖認為未騎車吐痰，但怕麻煩不想追究。

開庭時，劉男否認變造或偽造影片，僅承認有將影片剪輯成環保局要的檢舉影片長度，但檢方委請調查局鑑定，發現每支吐痰影片，吐出痰的解析度大致相同，另由歷史軟體程式欄位分析，也認定影片非原始拍攝影像，認定檢舉影片均經變造處理。

檢方痛批劉男為貪圖私利，一再變造影片，誣控民眾違規，以詐領檢舉獎金，又犯後飾詞狡辯，顯見毫無悔意，犯後態度不佳，耗費司法資源，建請法院從重量刑。

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