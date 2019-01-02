浴室裝針孔偷拍7房客 攝狼喬角度自己也入鏡

2019-01-02 17:47

［記者陳恩惠／台北報導］新北市一名謝姓業務員租住在汐止區某屋的出租套房，卻偷偷在2間共用浴室的洗手台上方玻璃台，以行動電源偽裝的針孔攝影機，偷窺同住的7名男女房客洗澡，被其中1名女房客察覺有異報警，檢警根據走廊監視器、針孔攝影機內記憶卡清查，發現謝男為了喬針孔攝影機要拍攝的角度，也讓自己入了鏡，士林地檢署日前偵結，將謝男依妨害秘密罪起訴。

起訴書指出，近40歲的謝姓男子之前住在新北市汐止區某巷內的出租套房，竟於去年（2018）元月11日起，至2月5日止，涉嫌將行動電源造型的針孔攝影機分別且輪流放在那層樓內的2間共用浴室內，然後以菜瓜布覆蓋，放在洗手台上方玻璃台，竊錄同樓層7名雅房男女房客的沐浴及身體隱私部位的畫面。

直到其中1名20餘歲的林姓女房客，2月5日晚間10時餘洗完澡後，發現玻璃台上竟然有個閃著不名紅燈的行動電源，拿起查看才驚覺是針孔攝影機，立刻報警處理，汐止警方拆開檢查，拿出記憶卡檢視，發現所拍的影片都是林女住同層樓男女房客的出浴影片，又調閱屋內走廊監視錄影系統畫面，發現謝姓男房客曾出現在雅房共用的2間浴室中，而且記憶卡中，還拍下謝男站在鏡頭前喬角度的畫面。

林女另又指控，前年（2017）8月間在浴室洗澡時，曾發現浴室上頭的氣窗，突然伸出1支手機往內拍攝，如今回想，原來是謝姓男子所為；在事情曝光後翌日（2月6日），謝男向林女、2名許女坦承他的確竊錄了她們的洗澡影片，並立契約書載明：願賠償每人新台幣10萬元，不過至今仍未依約賠償。

汐止警方調閱月餘來的走廊監視器影像，發現被告謝男去年元月8日晚間8時34分許，曾進入其中1間浴室裝設針孔攝影機，另於2月5日晚間7時35分和10時，在林女發現浴室裡遭放置針孔攝影機的當晚，謝男當時還在浴室外的走廊徘徊。

根據記憶卡清查影像紀錄，發現元月11日、18日、27日、28日、29日、30日、31日及2月5日這8天內，晚間8時至凌晨1時25分許，先後錄下3名女房客和4名男房客，檢方依8次妨害秘密罪嫌將他起訴。

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