精障婦途中下車 機靈司機報警助返家

2019-01-02 18:59

［記者陳賢義／台東報導］「我要去找阿姨！」領有重度身心障礙手冊的吳姓女子，逕自從花蓮搭車前往高雄找姐姐，結果卻因聯絡不上黯然返回，搭國光客運回家，途中經過大武鄉尚武村，突然想起曾待過在地一家教養院，按鈴下家，司機察覺不對勁，巧遇大武警分局巡邏警經過，立馬停車求援，警方循線找到，吳女身上僅剩30餘元，自掏腰包購買車票與餐飲，還護送上車及商請列車長協助轉車，服務熱忱地方傳佳話。

大武派出所警員江長庭、張雅婷連袂巡邏，途中被國光客運司機攔下，司機指稱有1名身心障礙女性乘客，持1張由高雄到台東的車票，卻在尚武就下車，擔心女子安危，希望員警前去關心。兩警依司機指示路徑找到吳姓女子，發現吳女領有重度身心障礙手冊，獨自從花蓮搭車到高雄找姐姐，因聯絡不上只好又搭客運返家，經過尚武村時，想起小時候曾待過尚武某教養院，因此下車想找曾經照顧她的阿姨，經警積極探訪後得知阿姨早已退休。

「謝謝你們，真的很感謝！」吳女遭警尋獲時，身上只剩30多元，為了讓吳女順利返家，兩警自掏腰包替她購買火車票及便當飲料，並護送吳女到大武火車站候車，並商請列車長協助到台東站後轉車事宜，才安心目送吳女搭火車離開。貼心為民服務熱忱不脛而走，地方大讚有警真好！

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