帛琉籍雜貨船外海翻覆 1死、10人仍待救

2019-01-02 17:43

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部航港局今天上午8點25分接獲通報，一艘帛琉籍「London」雜貨船於彭佳嶼北北東150浬處翻覆，船上人員共15名，包括14名緬甸籍、1名台籍，南韓籍漁船救起2名緬甸籍船員、中國漁船再救起2名緬甸籍船員、撈起1名緬甸籍船員大體。

航港局指出，國搜中心已於下午3點20分通報，除了事發當時由南韓籍漁船救起2名緬甸籍船員，中國漁船再救起2名緬甸籍船員、1具緬甸籍船員大體，尚有10人待救。

航港局表示，今天上午國防部已派遣2架次直昇機抵達現場，僅發現一艘無人救生筏後返航；下午2點20分國防部派遣第3架次直昇機，海巡署派遣2艘艦艇預計明天抵達現場；中方於下午2點也從溫州起飛1架次直昇機，目前無相關訊息回報。

航港局指出，事故船名為「London」，屬於雜貨船，隸屬帛琉籍，MMSI為511565000、IMO為9218698；船長80.8公尺、寬14.2公尺、吃水5.5公尺、總噸位2216。

該雜貨船於去年12月26日自高雄港裝貨後出港，預報的目的港為釜山港，12月28日申請進台中港補給，經洽該船代理永聖船務代理有限公司表示，該船進台中港僅進行油料補給，並於12月30日出港前往釜山。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/