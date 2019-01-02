航空地勤出差車禍亡 中警查出2曳引貨車涉重嫌

2019-01-02 17:00

〔記者歐素美／台中報導〕黃姓男子騎機車行經台中市清水區中華北路與護岸路口，突然倒地，經送醫不治，目擊民眾表示，疑有大型車擦撞後肇事逃逸，清水分局經調閱前後路口監視器畫面，發現兩輛曳引貨車涉有重嫌，一輛車上有血跡、一輛有擦撞痕，但兩名駕駛皆否認撞到人，警方目前已採集2輛車的車輛跡證送刑事局比對，並報請檢察官相驗，以追查元凶。

清水分局交通分隊長曾明欽表示，去年12月26日下午2點44分，黃姓男子（34歲）駕駛機車行經清水區中華北路與護岸路口，疑遭右轉的大型車擦撞倒地，經民眾發現報案，黃男被送往大甲光田醫院急救後不治。

黃男的母親在臉書po文表示，兒子是遠東航空公司地勤人員，到台中出差，不料竟發生事故身亡，讓她終日以淚洗面，食不下厭，盼早日找到肇事者。

警方表示，在案發地點對面加油站屋頂施工的岳姓男子表示，案發時曾見一輛藍色大型車輛行經，疑肇事逃逸。

警方根據目擊證人及調閱路口前後監視器畫面追查，發現吳姓男子（54歲）駕駛藍色的曳引貨車及王姓男子（56歲）駕駛的鐵灰色曳引貨車，在案發時曾先後行經，初步在吳男車上發現血跡，但沒有擦撞痕跡；王男車上則發現疑似與機車擦撞的痕跡。但兩人皆否認與機車發生擦撞，警方目前已採取跡證送刑事局比對，並已報請檢察官相驗調查。

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