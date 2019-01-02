這通神秘的Line電話 差點讓她損失15萬

2019-01-02 17:41

〔記者王冠仁／台北報導〕60歲陳姓婦人日前接獲朋友用Line打電話給她，並向她商借15萬元，陳性情樸實又覺得對方的聲音確實像朋友，不疑有他前往銀行準備匯款。幸虧保七總隊第一大隊員警即時攔阻，她才發現這是詐騙集團的陷阱，也感謝警方幫她守住積蓄。

警方表示，詐騙集團成員假扮成住在新竹的陳姓婦人好友，盜用陳婦好友照片並用Line打電話給陳；對方聲稱換了新的手機電話，還說最近有急用必須要跟陳借15萬元。

陳認為對方聲音確實像是她朋友，於是不疑有他，日前跑到台灣銀行竹北分行要辦理臨櫃匯款。不過陳在櫃檯前不斷滑手機，引起行員注意，行員通報保七員警范鎧發、呂切克前來關心瞭解。

陳起先堅稱對方是很熟的朋友，「絕對沒有問題！」但員警與行員不斷勸說，還提醒她Line容易被人冒用，要她用「手機電話」再確認比較安全。

陳聽勸，打手機電話給友人，這才發現朋友根本沒向她借錢，陳不禁大嘆「實在好可怕」。

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