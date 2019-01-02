埔里超狂魔人1年檢舉5200件 交通違規民眾失血470萬元

2019-01-02 16:31

〔記者佟振國／南投報導〕超狂檢舉人！南投縣埔里分局去年受理民眾檢舉交通違規案約6300餘件，但其中1位檢舉人竟「貢獻」逾5200件，佔全部的82％，令員警大呼不可思議，若平均1張罰單以900元計，被盯上的民眾荷包全年合計失血達470萬元。

埔里分局統計，去年6300餘件民眾檢舉交通違規案，以駕駛人違規停車（含臨停、紅線）、變換車道未打方向燈、未依標誌、標線與號誌行駛、闖紅燈（含紅燈右轉）等居多，其中同一人具名檢舉的交通違規件數竟高達5200餘件，佔全部的82％，超狂數字令人咋舌。

「怎麼會這麼多啊？」許多民眾得知後驚訝又疑惑，「檢舉交通違規有獎金嗎？」答案是沒有，但還是有人樂此不疲，單是去年9月份此人的檢舉件數更爆量上衝至1100件，若平均1張違規罰單以900元計，單獨1人去年一整年即為公庫進帳470萬元，但全部是由別人荷包掏出來的。

至於檢舉交通違規熱區，包括原本即停車困難的市區主要道路中正路、中山路、信義路，以及重要外環道路南環路，由於行車記錄器、手機等器材隨手可得，不論汽、機車都能加裝，凡走過必能記錄，也令違規行為無所遁形。

有民眾不滿屢接罰單而向警方抱怨，但警方也只能表示，依道路交通管理處罰條例規定，民眾對於交通違規行為得敘明違規事實或檢具違規證據資料，7日內向公路主管或警察機關檢舉，經查證屬實者，應即舉發，因此對於民眾檢舉案，必須依法受理查證，其違規檢舉案件蒐證畫面、影像齊全，引用法條精準，成案率幾乎百分之百，堪稱是做足功課，但民眾若對罰單不服，仍能向監理機關申訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/