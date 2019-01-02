北市衛生局遭駭298萬筆個資 駭客IP來自中國上海

2019-01-02 16:02

〔記者黃捷／台北報導〕台北市政府衛生局網站去年9月遭駭客入侵，298萬筆個人資料外洩，法務部調查局台北市調查處查出，駭客的IP位罝來自中國上海地區，除了衛生局外，公立醫院、大學、上市公司等近40個單位也遭攻擊，調查局目前已透過兩岸共打機制向中國並反映。

調查局發現，駭客先鎖定資安防護較差的中小企業網站，植入「一句話木馬」程式，滲透進網站後台建立擁有管理者權限的帳號，再利用這些網站做為跳板，2014年及2017年間2度攻擊衛生局的電腦主機，並竊取298萬筆個資。

調查局並追查外洩個資的流向，發現該駭客除了衛生局資料，還成功入侵全球38個國家共1509個網站，手中握有多達90億個資，其中包括美國加州政府的資料，此外，台灣還有近40個政府機關、公立醫院、上市公司網站等受害者。

調查局表示，雖然駭客使用的IP在中國上海，也可能是被利用的跳板，但仍無法排除是中國駭客犯案，因此已透過兩岸共打機制向中國反映，希望能共同深入偵辦，此外，也向各機關提出資安建議，防堵入侵事件發生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/