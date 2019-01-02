疑老手假裝親友拜訪 竊走2只珍藏金煉甕

2019-01-02 15:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉一名喜歡收集古物的陳先生，跨年連假期間，家中珍藏多年的2只金煉甕和1個檀香爐，竟然不翼而飛，還被放置替代品企圖掩人耳目，十分狡猾，氣得報警並在臉書公布失竊品，希望小偷儘速物歸原主。

警方表示，已陪同被害人調閱周邊監視器畫面，並根據目擊者提供的線索，擴大查緝中；也提醒二手店家勿收購來路不明的古物，以免觸法。

陳先生在湖口老街經營餐廳，平日喜歡收集台灣老木材和舊家具，去年12月29日中午店裡正忙錄，住家卻遭闖空門。陳先生說，因孩子留在2樓，大門並未上鎖，沒想到兩名男子疑似假裝是他們的親友登門拜訪，光天化日下，大喇喇地走進住家後方客廳，拿走1只紫色和1只黃色的金煉甕以及1個銅製檀香爐。

陳先生表示，珍藏品放置位置不易查覺及取得，懷疑竊賊熟門熟路，還放置假冒品來取代檀香爐。男子行竊時走出大門，被鄰居撇見，但誤以為是他們的親友，因此直到翌日一早，母親赫然發現檀香爐變得不一樣，才告訴他。

陳先生說，這兩只金煉甕都有10多年歷史，因相當特殊，他非常喜愛，有人曾出30萬、甚至50萬元想高價收購，但他仍捨不得割愛。為找回珍藏品，他已向警方報案。

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