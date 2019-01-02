史上最貴遺失物 板橋警尋回上億珠寶

2019-01-02 15:48

〔記者余衡／新北報導〕新北市魏姓男子日前搭乘計程車返家時，將價值上億的珠寶遺留車內行李箱，他返家後焦急不已向板橋警方報案，經員警分頭調閱監視器順利找回，讓史上最昂貴的遺失物物歸原主！

警方表示，魏男本週日帶家人前往中部，晚間8點多搭乘高鐵北上，在板橋車站外攔下陳姓運將駕駛的計程車返回新莊住處，下車時他忘了將放在後車廂的行李箱取出，直到深夜11點多要找女兒物品，才發現行李箱遺失，連忙趕到板橋派出所報案。

警方受理後發現行李箱內裝有要價上億的珠寶，立刻著手調閱監視器，沒多久就依車號聯繫上55歲陳姓運將的公司，但由於時值清晨陳男仍在休息，手機始終沒有人接，眼見魏男焦急如焚，員警只好不停安撫，表示會持續代為聯繫。

中午左右，警方終於聯繫上陳姓運將，他聞訊立刻打開自己車後廂，發現魏男的行李箱後馬上開車將行李箱送到板橋派出所，魏男見珠寶失而復得頻向警方握手致謝，還跟警方合影留念。魏男說這些珠寶是傳家之寶，對他別具意義，幸虧警察熱心幫忙才能失而復得，以後絕對不會再如此粗心。

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