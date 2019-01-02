搶計程車被槍殺？ 倖存友人為已故男大生還原事實

2019-01-02 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕一名就讀實踐大學四年級的陳姓男大生，日前和打工同事在高雄市旗山區的KTV唱完歌，準備返家時，和有喝酒的男子石一志等3人發生衝突，陳男被石男開槍擊斃，當天和陳男同行的張姓同事也被持刀追砍，倖存的張男回憶起當時，難過地說，陳男其實根本沒有和石男一夥人搶計程車，陳男在他眼前離開這個世界後，他夜夜難眠，希望能現身幫陳男說話，還原事實。

據《蘋果》報導，24歲的張男認為事實和媒體報導的不一樣，張男為了已故陳男的清白，決定站出來說清楚，張男認為陳男是個很好的人，當天他和陳男、另名同事3人到KTV唱歌，因為過程中有喝酒，要離開時，陳男先出去幫忙叫計程車，張男隨後出去，沒想到看到陳男和石男起爭執，張男趕緊過去勸和，陳男也主動將計程車讓給石男一行人，對方卻仍不斷怒罵他們，後來石男突然對著陳男開槍，石男同夥還拿菜刀追砍張男、砍傷張男背部。

張男背部的傷縫了約40針，他回憶當時心痛地說，陳男被槍擊後隨之昏迷、沒有知覺，他和陳男一同被送到醫院後，就這麼眼睜睜地看著陳男急救無效、失去生命，面對好友無辜受害，那天起他夜夜難眠，希望至少能現身幫朋友還原事實。

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