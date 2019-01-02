「雙徐」之爭戰火未熄 徐定禎對徐耀昌提當選無效之訴

2019-01-02 16:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕2018「九合一」地方公職人員選舉，國民黨籍苗栗縣長徐耀昌連任成功，他在競選期間的南庄競選總部總幹事陳乾安，被對手無黨籍候選人徐定禎陣營控告涉嫌送禮賄選。但徐定禎陣營於此案，迄今未獲檢方配合偵查通知，徐定禎趕在選罷法規定提起「當選無效」之訴時效前，對徐耀昌提告。

徐耀昌於競選期間，任南庄鄉農會總幹事陳乾安為南庄競選總部總幹事；徐定禎陣營於競選期間，接獲民眾爆料，指陳乾安身穿徐耀昌競選背心，於南庄鄉農會於去年11月5日上午在南庄鄉東河村部落文化健康站舉辦的農事小組會議中，公開替徐耀昌拉票，且會後每人發放白米2包、洗潔精2瓶。

徐定禎團隊估計發送禮品的價值超過500元，認為陳乾安涉嫌替徐耀昌賄選，於去年11月7日，到苗栗地檢署按鈴控告。陳乾安認為徐定禎陣營抹黑、栽贓，隔天也到地檢署按鈴反告徐定禎涉嫌加重誹謗及違反選罷法。

不過，徐定禎說，他被陳乾安告的案件，已開過一次偵查庭，但他告對方的案件，卻遲遲未獲檢方配合偵查通知，迄今不見進展。因此，他在律師建議之下，再以此理由，自訴提當選無效之訴。

「我求的是公平！」徐定禎強調，此次選舉，頭份市王姓斗煥里長身兼寺廟管委會委員，因選舉期間，藉廟方分送普度後「平安米」，向里內選民尋求支持，不僅被檢方依違反選罷法起訴，也被檢方提當選無效之訴；若以此標準，陳乾安所為，不也違反選罷法嗎？

對此，徐耀昌發布聲明表示，民主的可貴在於，尊重少數、服從多數，依法行政，選舉已經落幕，新年要有新願景，苗栗縣目前最重要的目標，是朝向既定的「觀光科技大縣」邁進，為全體縣民「拚經濟、顧民生」。

聲明也指出，南庄鄉農會在農事小組會議中發放紀念品給農會成員，是每年例行性事務，18鄉鎮市皆然，與選舉無關，徐定禎先生卻無端提告，根本是假議題，不但嚴重傷害全體農民、更毀損農會名譽，奉勸徐定禎先生如果心有餘力，應該把心力放在如何為民服務的公共事務上，對於他自己和縣民才是福音，若一昧只是浪費社會資源，對於他自己和縣民都沒有任何助益。

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