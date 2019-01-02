台中地檢署130歲首次發表署誌

2019-01-02 15:30

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署可追溯到日據時代（1889年）的「台中地方法院檢察局」，上午舉辦署誌「執中仗義」新書發表，全書303頁訪談9位前任檢察長，如李光化、陳聰明、施茂林、朱楠都已離開檢察體系，現任檢察長張宏謀說，取名為執中仗義，除了在執法時要仗義，更要幾分溫軟中和之道，上午由台中律師公會薩克斯風表演揭開序幕，主任謝志明擔任總編輯，歷經一年蒐集許多照片回顧。

台中地檢署已超過兩甲子130歲了，卻是第一次編篡署誌，許多歷史還能在照片中回顧，有更多因當時照片保存不易，且多次搬家變遷，幾張僅存的舊官舍、舊官廳異常珍貴。

李光化（1985-1990）說當年處理最多棘手案件就是「黨外事件」，尤其是陳婉貞率眾抗議，當時還是戒嚴時期， 李檢察長還曾下命逮捕陳女。

陳聰明檢察長（1997-1999）在中檢「最讓人討厭」的一件事，就是半年把中檢狀況最多的「未結案」及「遲延案件」砍到零，重用襄閱主任張斗輝（現任常務次長）溝通長才，找來該署結案高手，把全署各檢察官手中的「未結案」及「遲延案件」拿過來，交給高手處理，兩個月砍了九成，半年後自然成為「零」。

前法務部長施茂林（1999-2000）說，他印象最深刻當然是中檢任內發生的921地震，全體中檢檢察官繃緊神經，組成29組檢察官、法醫，不分日夜，首日就完成800具驗屍工作（死亡總數2415人，29人失蹤，1萬1305人受傷，5萬1711間房屋全倒，5萬3千餘間房屋半倒），後續許多災區趁火打劫犯罪事件、災後追究建商責任，更多的是衍生出許多公共建設豆腐渣工程弊案。

該書蒐錄了最近30年令人印象深刻的案件如豐原高中禮堂倒塌案、衛爾康大火、夏威夷三溫暖火災、台灣省農會賄選案、廣三集團超貸等、921地震、黃主旺脫逃案、陳金火等性侵殺人案、千面人毒蠻牛案、空中監獄等歷史回顧。

總編輯謝志明說，篇幅有限難免有遺珠之憾，但「以史為鏡、可以興替」，這是一個開端，署誌還要繼續一代新人寫下去。

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