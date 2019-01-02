勇警！水溝中擒獲逃逸外勞吸食毒品

2019-01-02 15:19

〔記者歐素美／台中報導〕馬姓合法越南移工，在路上巧遇同鄉阮姓及2名黎姓移工，因3人無處可住，就讓3人住在其台中市神岡區租屋中，民眾發現3名移工行跡可疑，疑為非法外勞且有吸毒惡習，向警方檢舉，豐原分局神岡分駐所獲報到場，其中，一人並跳進水溝逃逸，幸員警機警，先行跳入溝中「甕中抓鱉」，發2姓黎姓外勞皆為逃逸外勞，與阮姓外勞並有吸毒行為。

豐原分局神岡分駐所警員王建益、曾羿翔，接獲民眾檢舉在台中市神岡區中山路一處民宅，疑有非法外勞吸毒，員警隨即趕到現場，一開門就見4名外勞四處逃竄，曾員一把抓住3人，另一名姓外勞則跳牆翻越田埂，並躲在1米深的大排水溝內，幸王員在不遠處就發現其蹤跡，一同跳入水溝內「甕中捉鱉」，黎姓外勞不斷掙扎，造成員警多處擦傷，但最後還是將黎姓外勞抓住，帶回偵訊。

馬姓外勞向警方供稱，在路上巧遇3名同鄉，3人表示無處居住，就讓3人住在其租屋處。警方調查，除馬姓為合法外勞，2名黎姓外勞皆為在台躲藏多年的逃逸外勞，且與阮姓外勞皆有吸毒行為，警方依逃逸外勞及毒品罪嫌將3人移送。

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