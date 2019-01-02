中山警再爆包庇色情酒店 4官警遭檢調約談

2019-01-02 15:11

〔記者黃捷／台北報導〕中山警分局官警包庇色情業，台北地檢署去年起訴中山一派出所前所長林崇成等10名官警後，又循線查出其他官警涉案，今指揮調查局北部地區機動工作站，搜索4名官警及2名酒店業者辦公室，再外加1名證人，總共約談7人到案，全案朝貪污罪方向偵辦。

據了解，今遭搜索的警官為現任松山分局防治組長劉昌祺、大安分局勤指中心主任楊文振，2人之前均在中山分局服務，另外2警則是目前在中山分局警備隊的巡佐莊琦良，及中山分局中山二派出所的巡佐黃榮賢。

檢調在前案起訴後擴大追查，循線掌握4官警於2011年至2014年間，涉嫌與轄內「夜王」、「星光閃閃」兩間酒店的李姓、楊姓業者勾結，收受賄賂或插股其中，包庇2業者仲介賣淫。

前案為原名「升華麗坊」的立邦酒店，涉嫌以餐廳掩護，勾結人蛇集團，媒介外籍女子來台賣淫，時任中山一派出所的多名官警自2015年起，按月收受「曉曉」酒店媽媽桑巫蕙玲4萬元賄款，暗助業者規避查緝，去年3月、5月檢調陸續發動2波搜索及約談行動，去年7月北檢偵結起訴後，考量林崇成等7名官警不認罪，建請法院對7人從重量刑。

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