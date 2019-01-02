對國小同學設局仙人跳 判賠90萬

2019-01-02 14:56

〔記者王定傳／新北報導〕均未滿20歲的劉姓、林姓男子和徐姓、洪姓少女因缺錢花用，設局「仙人跳」，把劉男國小同學阿強（化名）拐摩鐵，由徐女引誘發生性行為並偷拍影片，再以此逼陳男及父親賠償350萬元；被害者案發後提告並求償，新北地院判劉等4名設局者及其等家長賠償96萬元，可上訴。

2016年8月間，劉男等4人瞄準阿強設計仙人跳，邀約阿強到摩鐵歡聚，但早已設下陷阱，在包廂內裝針孔攝影機，趁阿強有醉意時，由徐姓少女佯裝不勝酒力，要求阿強扶她進入包廂房間內休息，再色誘發生性關係。

2人稍事休息後，徐姓少女隨即大聲驚呼、哭泣，劉男等人假裝關心，並聲稱與少女嘿咻事態很嚴重，且少女有意報警，要阿強找父母出面解決；事後，劉男再向阿強父親表示少女因為遭性侵，情緒激動想尋死，要求拿350萬和解。

阿強父親因擔心少女會有不測同時也怕事情曝光，交出65萬元現金，並給少女284萬元支票，但因少女未成年須由父母兌領，劉等人再開口要求換成現金，若不從揚言告訴鄰居，還聲稱握有2人性愛影片，阿強父親察覺怪異報警處理。

本案刑事部分，劉、林已被依恐嚇取財等罪判刑，2名少女被少年法庭裁定交付保護管束，阿強涉妨害性自主部分則不起訴。

阿強主張他被國小同學設計後，對人性存疑，失去信賴感，其父也以他四處向親戚、同學、當鋪借錢，更賣車籌款，身心煎熬等理由，對設局的4人及其父母提226萬元求償，法官審理後判4人及其家長賠償合計96萬元，可上訴。

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