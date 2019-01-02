狼師綑綁五年級生搞SM還逼幫他打手槍至射精

2019-01-02 15:05

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市某國小五年級梁姓狼師，趁男童留校或邀約出遊機會，猥褻男童生殖器，以膠帶封口、捆綁男童等照，還命男童替他「打手槍」至射精。基隆地檢署今天偵結，依強制猥褻等罪嫌起訴他。

起訴書指出，新北市某國小五年級梁姓班導師，明知班上男學生未滿14歲，竟自去年5月起一個半月內，利用擔任導師的權勢與男童留在學校或宿舍時，接連多次以手摸男童的生殖器，或開啟手機攝影功能拍攝男童以膠帶封口、或被綑綁後的裸照，甚至要求男童替他打手槍至射精。

梁師為了安撫男童，邀約男童出遊，還買名牌衣服來獎勵他，直到8月間，男童父親察覺有異狀，進一步詢問才知道愛子遭梁師強制猥褻。

警方獲報在梁位於新北市汐止區住處扣得2支手機與筆記型電腦，查獲他拍攝的男童綑綁裸照、拍攝男童搓揉他生殖器與親吻男童嘴唇等照片，計算梁師猥褻男童多達30餘次。

梁落網後坦稱犯行，但辯稱男童是自願的，他並未強迫男童。

檢方認定，梁綑綁男童拍裸照，涉犯兒童及少年性剝削防制條例，「對留容兒童有對價的猥褻行為罪」與強制猥褻等罪嫌將他起訴。

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