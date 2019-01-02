越南觀光團脫逃 高雄警方奮勇追捕逃逸越男

2019-01-02 14:41

〔記者方志賢／高雄報導〕來台旅遊的越南觀光團爆歷年最大脫逃事件，高雄警方全力協助追緝，21歲警員黃浩順遠赴桃園追捕一名逃逸越南男性觀光客，追逐3公里見對方跳入泥濘田地，也跟著跳下田，雙方扭打，致警員額頭、嘴角擦傷、一只G-shock手錶也因拉扯掉落遺失。

移民署偵辦越南觀光團脫逃案，高雄市警方也配合追捕逃逸觀光客，目前已到案24人，仍有124人脫團逃逸。高雄警方與移民署組成專案小組，去年12月27日查獲鄭姓主嫌後，查出桃園觀音區一處民宅有居住脫逃越南旅客。

28日晚間7時，前往埋伏至隔天清晨6時許，發現承租人開門，黎姓越南逃逸男觀光客（逾期居留2年）從後面竄出，三民一警分局十全所警員黃浩順立即上前追捕，雙方追逐3公里，黎嫌突然跳入泥濘田地，黃員緊追不捨，也跳入田裡。

黃員逮捕黎嫌過程，雙方扭打，黃員額頭、嘴角擦傷

，一只G-shock手錶也因拉扯掉落遺失，黃員全身泥濘，仍成功制伏黎嫌。警方事後返回民宅，又查獲另一逃逸觀光客躲在房間內，該越南男子表示是12月18日假借觀光來台名義欲留臺工作，因還未找到工作前即被警方查獲。

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