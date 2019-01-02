興航解散前發假重訊操縱股價？ 董事長林明昇二度獲不起訴

2019-01-02 15:14

〔記者黃捷／台北報導〕復興航空2016年11月22日遭媒體爆料將解散，立刻發重大訊息否認，隔天召開董事會後，卻真的宣布解散，因而遭外界質疑發布假消息影響股價，檢舉其違反「證券交易法」。台北地檢署原認定興航董事長林明昇等人罪證不足，處分不起訴，遭高檢署發回續查，北檢今二度偵結，仍處分不起訴。

復興航空解散事件中，創辦人林孝信的弟媳林鄭珊珊、易飛網董事長周育蔚、百順旅行社負責人劉信平、中興保全發言人朱漢光的妻子柯錦瑢，從不同管道預先得知可能解散的消息，全面出脫持股，避損770萬，一審除了不認罪的劉信平遭判3年2月，已上訴高等法院審理中，其餘3人均獲緩刑。

另外，林明昇、興航前發言人陳逸潔、財務長楊炫儀、執行長劉東明也遭檢舉，但北檢偵查後，認為4位高層直到發布解散消息的前一刻，仍在盡力挽救興航，因此認定非故意發假消息影響股價，處分不起訴。

但高檢署認為，林明昇在公司解散前曾信託12億元，有可能早就知道快要倒閉，因此發回續查。

北檢後來再次傳喚林明昇，林仍否認犯行，稱他信託資產是擔心「最壞情況」發生，若公司真的倒閉，起碼資產不會遭銀行凍結，這是保障員工的方式，反之，若公司能繼續經營下去，還能夠解除信託契約。

檢察官認為，林明昇在公司倒閉前，確實還在尋找其他投資人挹注資金，並賣出飛機改以租賃方式改善公司財務，就算他提前信託財產，也不足以認定他是為了影響股價才發布假消息，遂二度處分4人不起訴。

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