基隆奇觀 1公里設5支測速照相

2019-01-02 14:37

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市去年進行中山一、二路拓寬工程，是基隆第一條40公尺寬的景觀大道，有民眾發現，拓寬後警方新設不少測速照相桿，短短1公里就有5支，民眾質疑這麼短的路程，有必要裝設到5支測速照相桿嗎？對此，警方表示，是在地居民反映道路拓寬後車速變快，車禍多，要遏阻超速，保障用路人安全。

中山一、二路是連接基隆市中山區、安樂區、仁愛區的主要幹道，車流量大，市府去年11月將路寬40公尺的中山一路與路寬32公尺的忠一路完成銜接，並完成中山一、二路忠一路口至中華路口間的拓寬工程，市長林右昌當時說，這等於是打通基隆市的「任督二脈」，基隆就要邁向第二次城市發展的高峰。

不過有眼尖民眾發現，中山一、二路忠一路口至中華路口，短短1公里路段就裝設5支測速照相桿取締超速，若加計港西高架橋2支測速照相桿，1.5公里就有7支測速桿，引發「搶錢」爭議。

基隆市警局交通隊副隊長吳誌權表示，中山一、二路拓寬過程中，都有與在地居民開說明會討論，居民、民代都多次反映，現在路幅變寬，很容易超速引發事故，實際上也多次發生車輛追撞及碰撞車禍，請警方加強取締超速，所有測速桿的設置都有經過會勘、評估，提醒駕駛人行經該路段，減速慢行及保持安全距離。

「安全第一！」在地中山區中興里長李進發說，設置測速照相桿有嚇阻作用，路越大條速度越快，不小心就會超速，這邊很多老人家，行動比較慢，而且現在很多車輛到轉彎處速度仍很快，一不小心就撞上人行道，尤其是中山二路65巷口，去年已發生2、30件大小車禍。

中山區市議員楊石城也說，中山一、二路這些年來一直存有飆車問題，設置測速照相是希望降低傷亡，何況市區道路本來就不能開太快，如果確實遵守速限，測速照相再多支，也罰不到守規矩的人。

市府交通旅遊處長李綱說，中山一、二路拓寬後，道路筆直寬敞，很容易不小心就開超過50公里速限，提醒駕駛人行經該路段，順順開不要太快。

另外，市府公告從2月11日起，中山一、二路兩側停車格將開始收費，一般小型車停車格每小時30元，每半小時收費（未滿半小時以半小時計）；裝卸專用停車格第1小時60元（半小時內離場0元），第2小時起每半小時30元（未滿半小時以半小時計）。

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