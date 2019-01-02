金山財神廟前主委鄭楠興 侵占廟款2500萬餘元被訴

2019-01-02 14:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕金山財神廟前主任委員鄭楠興、財務長黎美清，利用執行廟務之便，私自挪用廟款購地，再將購得土地賣給廟方，侵占金山財神廟款2503萬3551元。基隆地檢署今天將2人依業務侵占罪嫌起訴。

起訴書指出，位於新北市萬里區磺潭里的金山財神廟，原由呂姓男子興建，呂89年間，因積欠債務周轉不靈，把原名為龍德廟的廟宇轉移給債權人經營，龍德廟因此更名為金山財神廟。

金山財神廟前主任委員鄭楠興，與財務長、103年起兼任副主任委員的黎清美，見金山財神廟信徒越來越多，商機可期，為擴大停車場空間與興建旅館供信徒投宿使用。

鄭、黎於97年間未經財神廟委員會同意，由鄭拿出500萬元訂金後，簽立3200萬元本票，以3700萬元價格向黃姓地主購得廟附近10筆土地。

檢調查出，鄭、黎為支付第二期與第三期土地價款共2000萬元，98年間陸續侵占金山財神廟帳戶1700萬元，還差300萬餘額，由李姓監委出資。

鄭、黎為籌措剩下1200萬元尾款，透過劉姓女子向農會貸款1200萬元買下10筆土地，100年間再侵占金山財神廟款803萬3551元；2人合計共侵占金山財神廟2503萬3551元。

鄭、黎將10筆土地合併成9筆土地後，向金山財神廟謊稱其中7筆土地是他們2人出資購買，願意賣給金山財神廟，使廟方陷於錯誤花3126萬元向2人購得這7筆土地。

檢方認定鄭、黎2侵占金山財神廟款的犯行觸犯業務侵占罪，今天將2人依業務侵占罪嫌起訴。

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