獨家》阿伯騎車上國道 直擊駕駛：整條路好像都是他的

2019-01-02 14:32

〔記者許國楨／台中報導〕「哇靠！小心！前面有機車！」一名阿伯中午騎車上國道，賴姓駕駛見狀唯恐發生意外，還好心開在後方保護並通報警方，未料阿伯根本不按牌理出牌，沿途竟然不斷變換車道，嚇得其他駕駛紛紛走避，險象環生，賴男直擊過程起碼超過5分鐘，最後先下匝道頻呼「離譜」，此舉實在太危險。

賴姓市民說，今天中午開車自大雅交流道上國1往豐原方向行駛，突然看到一輛機車在前方一路狂飆，他見狀請同車友人以手機拍照並打電話通報警方，期間他唯恐機車被高速行經的汽車追撞，還好心閃起雙黃燈並在後方護送，沒想到對方竟然開始變換車道在車陣中穿梭。

這幕看得賴男相當傻眼，友人也直呼，實在太誇張又離譜，一旦遇到強側風，機車可能被吹偏導致車禍事故發生，後果不堪設想，賴男就這樣跟在阿伯後方約5分鐘，最後超車通過機車時，發現騎士是一名阿伯，但因他有事要先下匝道，就不知機車下哪個交流道。

警方表示，有的老人家因搞不清楚騎車誤上國道，但通常誤闖的會因緊張騎在路肩，警方會引導下交流道後規勸，卻也有少數故意挑戰公權力的騎士就會騎在車道，這名騎車上國道還任意變換車道的騎士，依據道路交通管理處罰條例第31條規定，可處3000元到6000元的罰款。

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