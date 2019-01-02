搶破頭！彰化消防局猛男正妹月曆 索取地點在...

2019-01-02 13:39

〔記者湯世名／彰化報導〕太搶手！彰化縣消防局印製2000份2019月曆，上星期分發給各科室與外勤四個大隊運用，23名男女消防員擔任月曆代言人，展現肌肉及專業，其中「5月」由3名身材壯碩的特搜猛男大秀「肌肉」，搭配黑鷹救災直升機更顯陽剛氣息，讓民眾大飽眼福，承辦業務單位災害搶救科只留存100份，消息傳出詢問度破表，災害搶救科表示目前索取活動尚在規劃中，請密切注意消防局粉絲專頁公布時間。

彰化消防局去年選出23名男女消防員進行拍照，兼容彰化縣在地特色、景點及各項消防工作相關業務，歷經6個月的構思、設計與拍攝而成，共印製2000份。

這本月曆每個月所呈現的拍攝地點或主題，包括1月第二大隊二水分隊、2月彰化孔子廟、3月田尾公路花園、4月鹿港老街、5月特種搜救大隊、6月芳苑王功漁港、7月八卦山天空步道、8月台鐵扇型車庫、9月線西蛤蜊兵營、10月鹿港龍山寺、11月高鐵彰化站、12月社頭高鐵星光大橋。凸顯消防工作與本縣在地人文的密切關聯，同時推廣防火防災觀念並行銷彰化在地特色。月曆僅配合宣導活動使用，不對外販售。

這份由彰化縣消防局首度推出的2019年月曆，依內容來看，12個月的各個月份，絕大部分都是男女消防員團隊照，其中「5月」由3名特搜大隊隊員大方地寬衣解帶，英挺帥氣的站在空勤總隊提供的黑鷹救災直升機前，大秀胸肌、腹肌、二頭肌，養眼身材讓女性民眾直呼：「好幸福！」「8月」則是由彰化消防分隊小隊長林明宏穿著消防衣與女兒一起入鏡，以台鐵扇形車庫為背景，以消防衣守護的是一位消防員、一位父親，更是一個家庭的支柱為訴求，溫馨感人。

一個星期前這本消防猛男月曆發表，立即引起轟動，不過據了解，這2000份月曆已分發給有提供印製經費的相關科室，縣內4個大隊則各提供50本，因此承辦單位災害搶救科結餘後僅剩100份，消息傳出，吸引大批民眾詢問「哪裡才拿得到這本月曆？」

災害搶救科長徐溫聰表示，這2000份月曆是供各單位進行消防宣導或活動時運用，由於分發完畢後僅剩100份，消防局粉絲專頁顯示如民眾有意願索取，請密切注意粉絲專頁，他們將盡快公布索取方式，至於是否要加印，還要進一步研究。

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