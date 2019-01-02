警護送迷途身障婦回家 這幕令人動容

2019-01-02 13:22

〔記者許國楨／台中報導〕領有身心障礙手冊的台中市李姓婦人，上週駕駛電動四輪車外出辦事卻迷途，眼看四輪車電力快耗盡且已入夜又飄雨無助的在路口徘徊，警方獲報先商請附近大樓讓婦人進入大廳取暖避雨再聯繫多家計程車行，惟無法調度具升降式尾門小黃前來載運，警方最後抱起李婦再以巡邏車護送返家，暖心舉動令人動容。

台中市第五分局文昌派出所當晚7點多接獲熱心民眾報案，轄內梅川東路與瀋陽路口有一名婦人迷途待援，警員黃楨傑、彭志隆趕往了解原委，原來64歲李婦家住南屯區，因雙腳行動不便領有身心障礙手冊的她，當天下午外出辦事卻迷路，不知不覺駕駛電動四輪車竟跑到北屯區差不多快耗光電池電力。

加上她原以為僅在住家附近未攜帶充電器及手機，一時不知該如何才徘徊路口，員警先安撫李婦慌張失措的心情，經取得其女兒電話不斷聯繫卻未果，因時值天氣寒冷又下雨，員警唯恐李婦失溫，商請旁邊社區大樓管理員先讓李婦進入大廳取暖避雨，再聯繫多家計程車行，惟車行皆表示無法調度具升降式尾門小黃前來載運人車。

員警最好只好商請管理員先將李婦四輪車暫放社區，由員警抱起行動不便的李婦後，主動用巡邏車載送返家，再請其住處大樓管理員聯繫家屬，家人直到警方護送李婦返家才知媽媽迷途，非常感謝員警熱心、積極協助的服務態度直說，暖警視民如親的舉動實在令人動容。

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