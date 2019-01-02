李婉鈺被警控告求償15萬 調解破局

2019-01-02 13:26

〔記者張文川／台北報導〕前新北市議員李婉鈺，前年11月28日深夜至已婚前立委張碩文家門外密集按電鈴、拍打鐵門，又呼警員和鄰居巴掌、搶警察的密錄器，嗆警察「你囂張什麼」，被依妨害公務、強制未遂罪起訴，檢方求刑11月；員警王重羲求償60萬元，台北地院今安排雙方調解，王將金額降至15萬元，但李婉鈺仍無法接受，調解破局，和解無望。

員警王重羲不滿李婉鈺在案發後屢次對媒體放話說警察毆打她、吃她豆腐，另案控告李婉鈺妨害名譽，台北地檢署今處分不起訴。

李婉鈺今在調解失敗後受訪表示，身為公眾人物做了不良示範，她向大家道歉，但她也已付出慘痛的代價，無論是選舉過程或是跑法院，還有服務大眾的時間，她無法接受警方無理的索賠方式，雙方應是互有瑕疵，她認為應該有中心的正義價值，不應該只為了要換取什麼，而違背自己的中心思想，「對就是對，不對就是不對」。

李婉鈺說，當時她跟員警起衝突，媒體有拍到她全身是傷，她不想把事情鬧大，才沒告員警，沒想到才20多歲的王重羲竟然告她妨害名譽，為了嘴巴裡的一個傷口，獅子大開口向她要求100萬元，後來降到60萬，今天又降到15萬，但她仍然無法接受，不願付錢了事。

妨害公務案的承審法官試行調解，另一員警林泰安日前已接受李婉鈺的當庭道歉，但王重羲則認為李婉鈺不僅妨害員警執行公務，事後還出言詆毀員警名譽，不願接受她的口頭道歉。

法官上月開庭傳喚2員警和沈姓女住戶作證，法官定今年3月12日傳喚張碩文夫夫婦到庭做證，釐清李婉鈺敲門動機，以及當時在家的張妻不開門的原因。

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