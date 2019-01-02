獨家》賭博電玩店早夷為平地 店東認罪還被判刑通緝

2019-01-02 13:27

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄鳳山的「神氣龍歡樂城」大概是台灣治安史最倒楣的賭博電玩業者！該店涉嫌以佛珠供賭客洗分兌換，再以佛珠兌換現金，從未被檢警查獲，且檢方發動搜索前，「神氣龍」就自行夷平店面，吳姓店東一度遭通緝，跑路數月才投案；高雄地院仍依檢方聲請簡易判決的起訴內容，將吳男依圖利聚眾賭博罪判刑4月，如易科罰金12萬元。

57歲的吳男雖然罰錢就可免去牢獄之災，但在沒有賭客洗分兌換現金被逮、沒有查扣任何賭資、賭具下，僅因「秘密證人」指證，就遭檢方起訴、法院判刑，算是相當罕見案例！

據了解，「神氣龍歡樂城」電玩店位於鳳山區保泰路上，原頗具規模，堪稱鳳山數一數二規模的大型電子遊藝場。

2015年間，高雄市爆發警界集體收賄包庇賭博電玩案，雄檢逮捕收押多名官警、「白手套」與業者後，檢方根據「祕密證人」供述，得知「神氣龍歡樂城」涉嫌以1 千分、5 千分、1 萬分供賭客洗分兌換不同大、小佛珠，賭客再以佛珠到某店家兌換現金，以此方式規避查緝，暗營賭博。

檢方從祕密證人得知此訊息後，為追查「神氣龍」是否有行賄員警，2016年12月20日前往該店要查案，沒想到，「神氣龍」已早自行拆除、把店面夷為平地，懷疑搜索行動風聲走漏。

由於吳姓店東一度傳喚無著，檢方因此發布通緝，吳男逃亡到2017年10月初才到案說明，吳男坦承經營賭博電玩兌換賭金的模式與祕密證人供述吻合。檢方據此將「認罪」的吳男依觸犯刑法意圖營利供給賭博場所罪、聚眾賭博等罪嫌起訴，並聲請法院簡易判決。

高雄地院近日將吳男依圖利聚眾賭博罪判刑4月，如易科罰金以1千元折算1日。可上訴。

不過，法官判決內容也指出，本案犯罪事實與證據，除第四行行「其自2013年底起經營該店」補充為「其自2013年底起至2016年10 月底止經營該店」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。

警界私下表示，警方歷來取締賭博電玩，若沒查獲賭客兌換賭金、賭具機台，往往會被法官「打槍」判無罪，像「神氣龍歡樂城」店已夷平，機台也沒被扣到，僅因業者認罪就被判有罪，警方不諱言「頗為意外。」

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