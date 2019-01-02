毒蟲吸毒迎新年 車子發動卻睡著連著3把槍一併被逮

2019-01-02 13:17

〔記者徐聖倫／新北報導〕元旦就吸毒到「鏘」掉！33歲劉姓男子在新北市中和區景德街某社區大樓地下停車場自用汽車內睡著，而且汽車還是發動的狀態，住戶覺得有異遂報警，警方趕抵一查，發現他老兄竟是吸毒吸到昏睡，車上還有毒品以及3把改造手槍，當場將他逮捕歸案。

據了解，劉嫌有多起毒品前科，元旦凌晨他為慶祝2019年來到，一時興起跑到地下室車上，拿了安毒、K毒就混著施用，接著也不知為何就發動汽車，但人卻敵不過瞌睡蟲就這樣睡去。

1日上午9時許，有民眾發現劉嫌睡在車上但是車子卻是發動著，見此怪狀報警處理。警方趕抵，敲敲車窗請劉嫌起身，劉嫌醒來見到警察一臉慌張，警方見狀遂細查，果然在在車內查獲3把改造手槍、安非他命5.1公克、K他命9.9公克。

劉嫌遭警方帶回偵訊，關於槍枝來源，他供稱是朋友寄放在他這邊的，而毒品是他北市林森北路某酒店購得，確切來源已經忘記。警方將持續追查槍枝、毒品上游，訊後警方依毒品、槍砲等罪嫌將劉嫌移送法辦。

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