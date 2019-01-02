闖關4根共重117公斤象牙法院採信「裝飾品」判無罪

2019-01-02 12:56

〔記者林嘉東／基隆報導〕周姓男子遠從加拿大返台定居，珍藏的4 支非洲象牙為農委會公告的保育類野生動物，象牙一落地，被關員列為重大走私品，還被檢方依違反野生動物保育法起訴。基隆地院認為，這4支象牙龜裂情形嚴重，純屬周的傢俱，判他無罪。

60歲周姓男子從加拿大返台定居，去年8 月向財政部關務署基隆關申報進口個人傢俱、裝飾品等行李，關員查驗赫見櫃內有4支未加工成型的非洲象牙，每支長度110公分至186公分不等，總重達117公斤，被依違反野生動物保育法究辦。

基隆地檢署依屏東科技大學檢驗鑑定，4支象牙為非洲象牙，屬「第一類瀕臨絕種野生動物」，認定周未依野生動物保育法規定，相關活體及產製品非經中央主管機關同意，不得輸入或輸出，遂將周依違反野生動物保育法罪嫌起訴。

法院審理時，周稱，這4 支象牙是他在加拿大拍賣場購得，他因為從加拿大搬回台灣定居，想帶回國內收藏，不知道還要向加拿大及我國行政院農業委員會許可輸出、輸入等相關文件。

楊姓鑑定人，鑑定這4支象牙「年紀」已超過百年，鈣化、龜裂情形嚴重，品相不好，總價值約25至30萬元台幣，價值並不高，只能做為一般擺件或裝飾品。

法院認為，周的 4支象牙只作為家用裝飾品使用，純屬個人家庭財產、傢俱，並非以貿易或交易為目的，亦無買賣貿易的商業交易，因此無須取得相關許可證申報進口。

法院指出，很難認為周有任何故意違反野生動物保育法規定，因此判周無罪。

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