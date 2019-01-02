「藥仔臉」遇便衣警「走甘哪飛」 3天後睡夢中被抓

2019-01-02 12:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市洪姓男子自知因毒品案可能被通緝，日前因一臉「藥仔臉」遇便衣員警盤查時，他唯恐失去自由死命狂竄仍被追上，警方怒斥他沒做壞事為何見警就逃，洪男竟說：「我欠人錢以為債主找上門啊！」但3天後警方發現他已被發佈通緝，循線上門逮人，睡夢中被驚醒的洪男哀嘆不已說，真的是劫數難逃。

台中市第三分局東區分駐所巡佐王坤煜、員警柏宗憲上週執行便衣查緝毒品勤務時，從警多年閱人無數的王員，見騎車迎面而來的41歲王男一臉「藥仔臉」，研判應是毒品人口準備上前攔下盤查，沒想到還沒來得及表明身分，洪男就加速鑽入小巷，連闖數個紅燈後逃逸無踪。

幾個小時後，變裝過的洪男和員警又在路上不期而遇，這次他又想故技重施，掉頭逆向逃逸，卻還騎不到500公尺，就在心急下擦撞路邊汽車自摔倒地，員警趕上前查看傷勢見他僅皮肉傷沒有大礙後，怒斥他沒做壞事為何見警就逃，洪姓男子竟說：「我欠人錢啊！」

警方查出洪男有多項毒品及竊盜刑案紀錄，進出警局早已是家常便飯，且還是毒品調驗人口，他辯稱因在外有欠債尚未還清，以為員警是上門追債的債主，才會死命逃逸，不斷強調：「欠人錢我欸驚，我被（債主）抓過啊！」但因當場未查獲毒品及其他涉案，警方將他帶回警所採尿後請回。

但員警3天後發現洪男因涉毒品案遭地檢通緝，這才恍然大悟他拚命逃逸的原因，原來洪男自知近日內即將發布通緝，害怕失去自由的他才會「走甘哪飛！」遂返回第一次撞見洪男處找尋，順利發現他的機車上門將還在呼呼大睡的洪男緝捕歸案。

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