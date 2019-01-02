未經授權播放《屍速列車》、《首爾車站》 歐酷網路2高層被起訴

2019-01-02 12:40

〔記者錢利忠／台北報導〕歐酷網路創辦人劉于遜、執行長翁瑞廷，去年才因歐酷網路旗下推出的APP「電視連續劇」，未經授權跟播片商科科電速公司（KKTV）代理的2部韓劇，而被台北地檢署依違反著作權法起訴；該APP也未經授權播放韓國電影《屍速列車》、《首爾車站》，另遭片商車庫娛樂提告，北檢考量雙方和解不成，今再將劉、翁2人及其公司起訴。

歐酷網路旗下的CHOCO TV為台灣原生行動串流影音平台，該公司於2015年間，與國內外各大電視台及製作公司合作自製戲劇內容，並以「新媒體・新世代・台灣戲劇新力量」為號召，創業4年曾有27支APP拿下排行榜冠軍。

車庫娛樂於2016年間指控，劉于遜、翁瑞廷所屬的歐酷網路，涉嫌利用APP「電視連續劇2」為載具，未經代理片商的授權及同意，即透過APP在網路上公開傳輸由車庫娛樂所代理的《屍速列車》、《首爾車站》等兩部韓國電影，歐酷網路另刊登廣告營利，涉嫌侵害代理商的公開傳輸權。

劉、翁2人庭訊時承認犯行，但雙方疑對和解金額無共識，檢方考量雙方和解不成，今另依違反著作權法將2人起訴。

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