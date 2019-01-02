車禍肇責「我三他七」 網友抱屈：還要幫三寶負擔3成

2019-01-02 12:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓男子開車途中撞上同向機車，騎士經緊急送醫幸運撿回一命，全案經交大初判，騎士違反標線標誌肇責佔7成，自小客則應注意而未注意肇責佔3成，王男昨在臉書社團PO文自訴，「不嘴砲也非討拍，肇事結果出爐，我三他七，呼籲大家安全帽一定要戴好」；網友則是幾乎一面倒為王男留言抱屈，「遇到這種也真的無奈」、「你真衰，還要幫三寶負擔3成」。

這起車禍事故發生在上月7日晚間9時許，31歲王男駕駛自小客沿西屯區河南路行駛，途中遇上從外側車道竄出的23歲黃姓男騎士，王男閃避不及迎頭撞上，造成黃男安全帽噴飛連人帶車倒地不起，經緊急送醫搶救幸運挽回一命。

全案經送交通大隊初判，王男駕駛自小客行經路口前，撞上同向跨越雙白線欲迴轉的機車，造成騎士全身擦挫傷，但騎士因違反標線標誌，肇責佔7成，自小客則應注意而未注意，肇責佔3成。

王男對此昨在臉書社團「爆料公社」自訴車禍初判結果表示，「不嘴砲，肇事結果出爐，我三他七，各位網友抱歉！事實上限速50我開60，我超速了抱歉，我會對我的責任負責，謝謝大家！」「我沒有要討拍，也沒要怪誰，只是要給大家知道開內線還是要小心點哦！」也呼籲大家安全帽一定要戴好，最好戴全罩式保命。

網友則對於肇責紛紛為王男留言抱屈，「遇到這種也真的無奈」、「為你的3分肇責抱屈啊」、「你真衰，還要幫三寶負擔3成」、「1成都還覺得太多，3成個鬼」、「你3的理由在哪裡！？這根本來不及煞車好嘛！！」

警方則強調，初判僅是保險公司理賠依據，雙方若對於初判結果有疑議，可在30天內付費透過車禍鑑定委員會鑑定。

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