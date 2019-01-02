北市警包庇色情案 檢調第3波搜索約談多名官警

2019-01-02 12:04

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦中山警分局官警包庇色情業者的重大貪瀆弊案，去年發動兩波搜索行動，並依違反貪污治罪條例之違背職務收受賄賂等罪，起訴中山一派出所前所長林崇成等10名官警後，今天再指揮調查局北部地區機動工作站，針對涉案官警發動第3波搜索，約談多名中階官警到案，全案朝違反貪污罪方向偵辦，搜索行動仍在進行中。

現任松山分局防治組長、大安分局勤指中心主任被約談

據悉，包括現任松山分局防治組長劉昌祺、現任大安分局勤指中心主任楊文振等多名曾任職於中山分局，現已調任其他分局、警階2線3星的組長級官警被搜索及約談。

針對檢調今再針對中山警分局涉嫌包庇色情業者，發動第3波搜索及約談一事，北檢及北機站今天均以「偵查不公開」作為回應。

全案源於檢調前年偵辦一起媒介色情案，查出原名「升華麗坊」的立邦酒店，涉嫌以餐廳名義「掛羊頭賣狗肉」，實則勾結人蛇集團，媒介外籍女子來台賣淫。

檢調深入調查發現，時任中山一派出所的多名官警，涉嫌自3年前開始，按月收受「曉曉」酒店媽媽桑巫蕙玲4萬元賄款，暗助業者規避查緝，逢年過節賄款加倍，業者在電話中以「土地公」做為警員暗號，並請酒商鮑銘璞擔任中間人。

檢調調查，包括林崇成及「21警勤區」在內等多名前、後任官警，涉嫌自2004年7月至2017年7月間，由警員按月至酒店收賄，巫蕙玲見警前來，會尊稱「老師」，並安排至包廂由會計撥款，每月賄款4萬元，逢三節則加倍至8萬元，再由涉案警員朋分，藉以減少警方臨檢次數、在行動前先知會，或根本不臨檢，讓業者規避查緝。

去年3月、5月，檢調陸續發動2波搜索及約談行動，訊後聲押禁見林崇成等10名官警及2名業者獲准；去年7月北檢偵結起訴後，考量林崇成等7名官警不認罪，建請法院對7人從重量刑。檢調擴大追查後，今天再約談多名涉案官警到案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/