石門露營地查獲囤積過量爆竹 最高罰30萬

2019-01-02 11:44

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局第六大隊瑞芳中隊長蔡榮富跨年夜率領金山及石門消防分隊執行爆竹稽查專案時，於當天晚上10時許，發現石門一處露營場地「半島秘境」內竟違規囤積爆竹煙火，立即逕行取締，當場查扣總重量58.98公斤，總火藥量5.185公斤的爆竹煙火。業者將面臨6萬元以上30萬元以下罰鍰。

第六大隊長鄭向晃表示，依新北市爆竹煙火施放管制辦法規定，爆竹煙火施放地區、時間及種類皆有限制，若市民在晚上22時至翌日6時要施放爆竹煙火，應於施放5日前，檢具施放目的、時間、地點、種類、數量、來源、安全防護措施及施放處所管理單位同意書等文件資料；取得書面許可後，才能施放，若違反規定將面臨6萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲相關業者勿心存僥倖。

鄭向晃指出，依現行規定爆竹煙火儲存、販賣場所之管制量如下，舞臺煙火以外之專業爆竹煙火，總重量0.5公斤；摔炮類一般爆竹煙火，火藥量0.3公斤或總重量1.5公斤；摔炮類以外之一般爆竹煙火及舞臺煙火，火藥量5公斤或總重量25公斤。手持火花類及爆炸音類的排炮、連珠炮、無紙屑，炮類管制量為火藥量10公斤或總重量50公斤。

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