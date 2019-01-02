中國黑心醫美竄台！這公司被爆創群組拉美容師上課

2019-01-02 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕愛美是人的天性，不少人會到醫美「修修臉」，但在選擇時千萬要小心，又出現中國黑心醫美來台進行直銷，「凱詩蕊生物科技」公司宣稱不需要動刀就能做雙眼皮，吸引民眾加入課程。台北市衛生局提醒，若無醫師執照，卻對人進行侵入性治療，將涉嫌違反醫師法，恐面臨6個月至5年徒刑。

中國黑心醫美侵入台灣，甚至開設直銷課程，宣稱不需動刀就可擁有自然的雙眼皮、一分鐘就能完成隆鼻等等，吸引民眾以500元費用參加說明會，鼓吹民眾購買上萬元的課程，更直接在電梯口示範縫雙眼皮，現場用倒鉤針刺進示範者的眼皮，前往參與說明會的民眾透露，說明會期間，有的學員可能聽一聽覺得害怕就跑了，不過在現場的話，老師會安撫他們，防止學員跑走。

綜合媒體報導，近日又爆出黑心醫美直銷，這間「凱詩蕊生物科技」公司，創辦人庄志萍宣稱自創無針醫美，利用類似直銷的說明會，在台灣宣傳課程，還創了台北群組，吸引美容師上課，有美容師到了說明會，看到現場縫雙眼皮當場被嚇壞。

台北市衛生局表示，沒有醫師執照卻進行侵入性醫療行為，已涉嫌違反醫師法第28條，可處6個月到5年徒刑，得併科罰金30萬元至150萬元。

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