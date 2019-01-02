「他」缺席 彰縣消防局長交接 引出「逼退」政壇恩怨傳聞

2019-01-02 11:31

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣消防局今天辦理卸、新任局長交接儀式，新任局長由從原位退休1年9個月的蕭嘉政回鍋，堪稱彰化消防局史上首見，卸任的局長李永福已高升消防署緊急救護組長，今天並未出席，由於蕭嘉政之前在退休時也未出席李永福的交接儀式，因此這次李永福同樣缺席交接儀式，令與會來賓產生諸多聯想。

警察大學49期消防系的蕭嘉政，曾任省府消防處的科長，1999年彰化縣成立消防局時，由省府調任彰化縣消防局副局長，2008年5月間，當時兼任代理局長的蕭嘉政，由時任縣長卓伯源扶正為局長，公職生涯都在消防單位，直到去年3月，時任消防局副局長的李永福調升局長，蕭嘉政選擇退休，不過交接儀式當天，蕭嘉政卻缺席，受訪時表示是「有事」，不過外界仍傳他是被「逼退」，而非自願退休。

去年九合一大選，彰化縣由國民黨王惠美擊敗民進黨魏明谷，綠地變藍天，王惠美上任當天，縣府宣布蕭嘉政回鍋消防局長，李永福則已先一步調升消防署緊急救護組長。今天交接儀式中，李永福缺席，由副局長邱聰佳代表，將印信交給新任局長蕭嘉政。

蕭嘉政在交接儀式致詞時先感謝新任縣長王惠美，在他退休1年9個月之後，又把他找回來承擔消防救災救護工作的重責大任，10年前他也是在這裡宣誓就職局長，感覺很奇特；未來消防局將打造成一個強壯、精實、快速而有效率的救災救護團隊，保障縣民的生命財產安全。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/