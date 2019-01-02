老闆誆騙投資人上百萬遭判刑 卻因這原因免賠

2019-01-02 11:21

〔記者溫于德／台北報導〕47歲許鈞順是尚亞達國際老闆，被控對外謊稱是投資高手，可代操期貨、香港未上市股票等，詐騙多名投資人，不法所得近億元；刑事一審依詐欺罪併判3年8月徒刑。民事部分，許遭一名蘇女求償754萬元，但台北地院審理後認同許所辯稱「蘇提告已罹於時效而消滅」，判許免賠，可上訴。

起訴指出，檢方調取許男名下相關帳戶，發現他所稱的投資期間，均未在國內有任何投資動作，更未曾因期貨交易而獲利，依詐欺罪起訴。

許男出庭時強調，與「債務人」間是借貸關係、並非投資，且本來也都固定支付借款利息，後來是因為週轉不靈才付不出來；但一審仍依詐欺罪併判許有期徒刑3年8月，已上訴高院二審。

至於民事，本案蘇女指出，許男並未從事相關投資，2012年4月卻向她佯稱自己是群益證券操盤手，有代操國安基金、投資鐵礦砂生意以及香港未上市股票，可代她操作股票，保證獲利；蘇女相信後，隨即分4次交付許男共900萬元。

但蘇女也說，許男為取信她，曾還款146萬元，豈知後來的支票均遭退票，才知受騙，去年8月23日提告求償剩餘款項754萬元。

許男辯稱，蘇女早在2014年6月中就提起刑告訴，卻遲至去年8月底才附帶民事求償，已罹於民法規定的2年時效、應消滅；再者，許仍否認詐欺蘇。

法官審理後認為，蘇女提起民事求償確實罹於2年時效應消滅，判許男免賠。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/