帛琉籍雜貨船外海翻覆 13船員待救

2019-01-02 11:21

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部航港局今天上午8點25分接獲通報，一艘帛琉籍「London」雜貨船於彭佳嶼北北東150浬處翻覆，船上人員共15名，包括14名緬甸籍、1名台籍，已由南韓籍漁船救起2名緬甸籍人員。

航港局已成立海難災害應變小組，持續掌握最新救援情形；國搜中心派遣直昇機因能見度不佳、航程過遠，上午已經返航，海巡署派遣2艘艦艇，預定明天抵達現場，中國方面亦已派遣直昇機與搜救船艇前往救援。

航港局指出，事故船名為「London」，屬於雜貨船，隸屬帛琉籍，MMSI為511565000、IMO為9218698；船長80.8公尺、寬14.2公尺、吃水5.5公尺、總噸位2216。

該雜貨船於去年12月26日自高雄港裝貨後出港，預報的目的港為釜山港，12月28日申請進台中港補給，經洽該船代理永聖船務代理有限公司表示，該船進台中港僅進行油料補給，並於12月30日出港前往釜山。

航港局於事故地點發布航船布告，提醒過往船隻注意航行安全，同時請漁業電台、基隆海岸電台協助廣播附近船隻前往救援。

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