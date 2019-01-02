期限內出擊！南檢對13名里長當選人提當選無效之訴

2019-01-02 11:12

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署從南市選委會公告當選人名單之日起30日內再起訴賄選及幽靈人口案共38件、提起當選無效之訴8件，連同先前起訴的選舉案，南檢迄今共起訴23件賄選案、21件幽靈人口案，有13位里長當選人被提起民事當選無效之訴。

被南檢提起當選無效之訴的13位里長分別為鹽水區文昌里王里長、白河區白河里許里長、將軍區平沙里吳里長、玉井區中正里鄭里長、永康區光復里左里長、新化區礁坑里羅里長、新市區潭頂里林里長、學甲區宅港里莊里長、麻豆區大埕里陳里長、仁德區文賢里林里長、東區裕聖里蕭里長、東區東光里許里長、鹽水區坔頭港里張里長。

賄選案部分，檢察官蘇榮照查獲新化區礁坑里羅姓里長候選人與鄭姓、楊姓人士假借某慈善基金會發放重陽敬老津貼名義，交付1000或2000元紅包給蔡姓、康姓、蔡姓3位選民行賄，請託選民投票給羅姓候選人。檢察官黃齡慧查獲新市區潭頂里林姓里長候選人與黃姓友人以每盒200-240元不等的香腸禮盒行賄李姓、楊姓與陳姓3位選民。

檢察官錢鴻明查獲學甲區宅港里莊姓里長候選人及李姓、莊姓樁腳以每票1000-3000元行賄陳姓、莊姓、李姓、李姓4位選民及其家屬。檢察官黃慶瑋查獲麻豆區大埕里陳姓里長候選人利用統籌大埕里資源回收站業務機會，向南市環保局領取洗碗精15箱後，未依環保局資源回收兌換標準發放洗碗精給實際參與資源回收的民眾，而將其中3箱共72瓶交付後援會顏姓委員，由顏員在某社區每戶門口放2瓶，並以LINE請求里民支持、行賄選民。

幽靈人口案部分，檢察官王聖豪查獲仁德區文賢里林姓里長候選人與幾位兄弟、友人共謀分別虛偽遷移10人戶籍到其選舉區內的親友住處共4處，且10名幽靈人口都在選舉日前往投票。

檢察官陳奕翔查獲東區裕聖里蕭姓里長候選人提供選舉區內友人住處供堂弟妹虛偽遷移戶籍到其選舉區，且2人都在選舉日前往投票。東區東光里許姓里長候選人與其兒子、胞姐等親屬及友人共同虛偽遷移8人戶籍至選舉區內許里長服務處、親友住處等4處，其中2人在選舉日前往投票；另6人未前往投票。

檢察官盧駿道查獲鹽水區坔頭港里張姓里長候選人涉教唆其親屬，由親屬指示子媳虛偽遷移戶籍到張的選舉區，並前往投票後再把戶籍遷回現住地。

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