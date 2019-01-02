咬一口「要做個記號」 險成「性侵」中國女的證據

2019-01-02 11:09

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子邀約中國籍A女來台旅遊，A女指控陳男性侵她兩次得逞，她為了抵抗還用力咬了陳男一口，但陳男喊冤說，A女喜歡他才答應來台旅遊，並與他同住一房而發生性行為，會被咬一口，是因為A女說「要做個記號」。桃園地檢署調查後，認為陳男妨害性自主罪嫌不足，已予他不起訴處分。

A女（28歲）2017年10月31日下午搭機來台，陳男（55歲）開車到機場接她，就安排她住到他大溪住家的3樓房間，隔天兩人再前往復興區旅遊，並入住當地民宿。

A女指控，住進陳男家的當晚，就被陳男要求發生性行為，她當場拒絕，豈料3個小時後，陳男利用她熟睡之際，破壞房間門鎖進房，強行褪去她的衣褲性侵得逞。人生地不熟的她不知如何求助，隔天只好跟著陳男到復興區旅遊，被迫同住一房，再度被對方性侵得逞，過程中她為了抵抗陳男，還猛咬對方手臂一口。

檢方調查時，發現陳男手臂上確實有咬痕，他解釋是「A女說要做個記號」，還喊冤說，他透過微信與A女認識後，A女說喜歡他、想來台灣走走，他就邀約對方來台遊玩，入住他家的當晚，兩人在A女房內聊得開心，並發生性關係，隔天也一同開心出遊，直到在民宿發生性關係後，A女才不高興地抱怨：「為何要一直發生性行為？」雙方才起口角。

檢方說，陳男住家房間的門鎖沒壞，兩人一同出遊時也顯得很開心，「沒有驚恐害怕的表情」，難以憑A女單一指述，就認定陳男涉嫌妨害性自主，已因罪嫌不足予他不起訴處分。

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