追求不成硬上！宮廟師父強吻襲胸女徒弟 判刑判賠

2019-01-02 10:39

〔記者李立法／屏東報導〕擔任宮廟師父的的陳姓男子，因追求女徒弟不成，竟對女徒弟強吻襲胸，造成被害人身心受創，已婚陳男辯稱師徒2人是男女朋友關係，但遭到女方否認，法官也不採信，依強制猥褻罪將陳男判刑1年2個月，還要賠償被害人12萬元，可上訴。

判決書指出，陳男與經常到宮廟內誦經修行的被害女子是師徒關係，已婚陳男多次追求女徒弟遭拒，但仍持續糾纏，1年多前趁著載女徒弟到醫院看病的機會，將被害人載至住處強行親吻並撫摸胸部及下體，被害人死命掙脫，造成手部瘀傷，事後報警處理。

陳男辯稱女徒弟是他的女友，當天是幫女友按摩，並無強吻及猥褻情事，因女友擔心他的妻子提告妨害家庭，為求自保才對他提告。

被害女子則否認2人是男女朋友關係，強調陳男是他敬重的師父，竟利用她就醫的時候侵犯她，陳男事後雖一再致歉，但她無法原諒這種不尊重女性身體的行為，她並提出師徒2人的通聯紀綠，證明2人只是一般朋友關係。

法官檢視陳女傷勢及相關證據後，認為陳男強制猥褻犯行成立，陳男犯後狡辯不見悔意，且態度不佳，依法判刑1年2個月，被害人並附帶提出民事賠償，法官認為陳男應賠償被害人12萬元。

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