社區協會辦免費旅遊拉票 里長當選人被提當選無效之訴

2019-01-02 10:39

［記者楊政郡／台中報導］去年九合一選舉，台中市大甲區義和里里長，有尋求連任的王啟明，及社區發展協會派出的洪黃素貞角逐，該協會理事長李孫銘、總幹事陳源智，涉嫌出資舉辦「志工旅遊」4天3夜花東之旅，每人費用4500元，有28名里民免費參加，洪黃披競選彩帶到場拉票，檢方依違反選舉罷免法起訴李、陳兩人，兩人坦承出錢但否認與選舉有關，檢方對洪黃素貞提起當選無效之訴。

檢察官調查，義和里社區發展協會總幹事陳源智，4年前與現任里長王啟明競選里長失敗，今年與理事長李孫銘謀劃，推出最有人緣的志工洪黃素貞，來角逐里長寶座，而李、陳兩人謀議自掏腰包，以舉辦社區發展協會「志工旅遊」為名義，招待里民出遊，再到車上進行拉票。

而這次大手筆反而出事，李、陳兩人謀劃4天3夜花東之旅，費用4500元，只要該會志工就可免費參加，總計招募39人，加上李、陳，總計41名，其中28人是免費參加，11人是自費，為了製造社區發展協會出資的假像，被告兩人先把18萬存入協會，出遊前再由協會帳戶領出18萬元花用。

而去年9月11日出發前，洪黃披競選彩帶到場送行，呼籲協會會員要團結，投票支持她，並發送競選宣傳口罩，被告兩人透過此方式，行求不正利益，要使選民投票支持洪黃。

被告兩人坦承出錢，但否認與選舉有關，坦承不喜歡現任里長，有幫洪黃拉票。已往該協會志工旅遊都是1、2兩天，且都是部分補助、部分自費，這次4天3夜且全部免費，確實讓人懷疑與選舉有關，追查後果然是被告兩人出錢，為了讓洪黃當選，檢方依違反選罷法起訴。

至於洪黃女士在這次選舉中贏過對手228票，台中市選委會已公告當選，今對洪黃女士提起當選無效之訴。

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