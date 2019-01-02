八仙塵爆害15死471傷 呂忠吉判囚5年今入獄

2019-01-02 10:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕八仙樂園塵爆造成15死471傷，活動主辦人呂忠吉被依業務過失致死等罪判刑5年定讞，今天發監執行，呂上午9時30許到新北地檢署執行科報到，談到入獄心情，他坦然接受，但不斷重複說著：「台灣司法加油！」對於民事賠償問題，他表示有誠意決解，但卻又說無法信任台灣司法，「最後判賠數字我不一定會FOLLOW」。

呂忠吉說：「這三年多來所有的人都可以逃避，只有我站在最前面，每次媒體都說我喊冤，我沒用過這個字眼，家屬最期盼公平透明審判，可是到現在都沒看到，我不是說審判不公，但法官見解永遠凌駕所有之上，我是派對負責人沒錯，但派對結束東西收好，我就離開現場了，法官卻緊咬一個不在現場的人。」

呂忠吉認為八仙樂園負責人陳柏廷等8人都獲得不起訴處分，目前已再議第三次，但拖了一年半，一直沒宣布再議結果，相信是等他進去就會做出結論，「感覺是有人交差，這個案子就結束了，如果我是家屬一定會覺得很不甘心，憑什麼一個不在現場的人得負全責，其他人不用負責」。

八仙樂園塵爆發生於2015年6月27日，呂忠吉當晚在八仙樂園舉辦「Color Play Asia─彩色派對」，租用「歡樂海岸」、「快樂大堡礁」區域開趴，台上DJ播放動感電音的同時，工作人員也朝台下噴灑大量彩色玉米粉，台下群眾也互丟粉包同樂。當晚8點32分時，飄揚的粉塵被吸入舞台前端的電腦燈，遭高溫燈泡引燃，火焰閃燃整個舞池，不僅造成15人死亡，還有471人遭到火吻，留下永遠無法抹滅的傷痕。

士林地檢署偵結後僅起訴呂忠吉1人，一審判刑4年10月，二審判刑5年，呂忠吉不服再提起上訴，最高法院上月12日認為高院判決認事、用法均無不合，因情節重大，量刑處法律規定最高度刑也無不當，駁回上訴，全案定讞。

民事求償方面，消基會替435名受害者提起刑事附帶民事訴訟，求償98億元，全案仍在士林地院審理中，另有12名被害人自行打官司求償。

案發後，士林地檢署和犯罪被害人保護協會士林分會協助塵爆傷者及死者家屬聲請犯罪被害人補償金，幫助被害人先渡過難關。迄今已發出3.6億元，另有30件的補償金在審核中。但由於呂忠吉名下已無資產，本案所發出的補償金恐無從追討，可能由全民買單。

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