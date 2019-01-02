惡劣！台灣人自稱護照錢包被扒 傳在日本上野詐騙多人

2019-01-02 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本是許多台灣民眾出國觀光的第一選擇，如今卻有台灣男子聲稱自己的護照、錢包都被扒走了，利用同情心在東京上野向多名同樣來自台灣的旅客借錢。旅客們雖有留下他的聯絡方式，但後來都無法聯繫上，這才驚覺自己可能遇到詐騙了。

據《TVBS》報導，一名孫姓民眾最近才到日本遊玩，在東京上野阿美橫町碰到了該名男子，聽到他護照錢包都沒了，想借一些錢到駐日代表處尋求幫助，孫男二話不說就借錢給對方。

不過，該名男子雖然說隔天就會回到台中，等到那時就會用LINE聯絡把錢還給孫男，接下來卻完全不讀不回，孫男上網一查才發現至少有4人都被同樣手法「借錢」。

有民眾在被借錢時拍下了這名台灣人的身分證，可以看到他是在彰化出生，戶籍設在台中市，但他的戶籍地其實只是利用房東的好心，在沒有租房子的情況下直接借用某間出租房屋入籍。

受騙民眾想尋求司法幫助，警察卻無奈透露只有涉及加重詐欺罪，台灣對境外犯法才有管轄權，律師對此指出，受害民眾若想出一口氣，可以考慮在日本對其提出告訴。

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