《玉蒲團》豔星賣玉米、陪酒求生... 痛訴遭性侵

2019-01-02 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕曾拍香港三級片《玉蒲團》的52歲台灣女星羅桂英（已從母姓改名張桂英），息影後回到花蓮老家照顧93歲老父，並在東大門夜市擺攤賣玉米，但無以為繼，因此改當酒店公關，她控訴，去年2月遭楊姓酒客（35歲）在啤酒中下藥，載到摩鐵性侵。

《蘋果》報導，羅桂英21歲進演藝圈，在香港拍過多部電影，後來拍了《玉蒲團》系列，成為三級片女星，但不想被人指指點點淡出影壇。又轉往日本、東南亞、美加等地駐唱，也曾返台當保險員、房屋銷售員及股票交易員。18年前因母親過世，羅桂英返家照顧老父。

羅桂英3年前開始到東大門夜市擺攤賣烤玉米，但生意慘淡收攤，到卡拉OK店當女公關唱歌陪酒。她指控，去年2月楊姓酒客藉故談生意約她續攤，喝下一杯啤酒後，就感到昏昏沉沉被帶去汽車旅館任憑對方灌酒，她擔心被對方施暴，遭性侵4小時，還佯裝配合楊男一起走出汽車旅館。

報導提到，羅桂英說，當晚就到醫院驗傷、驗血，驗出三級毒品Methylone（亞甲基雙氧甲基卡西酮）中樞神經興奮劑藥物反應，但檢警依飯店監視器畫面及服務生說詞，以她「走路無異狀」等理由，做出不起訴處分。她相當難過，決定出面爭取清白，不想再有其他女子受害。

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