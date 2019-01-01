保六警官吸安被免職 參加戒癮治療獲緩起訴

2019-01-01 23:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕警政署保六總隊第一警官大隊鄭姓組員涉嫌與網友吸毒開趴，警方在其身上查扣一包淨重0.85公克的安非他命，案發後鄭員被記2大過免職，新北地檢署考量其無前科，願參加戒除毒癮治療，日前依違反毒品危害防制條例予以緩起訴處分。

警方網路巡邏發現鄭員與毒友連繫，去年3月21日晚間近11時，在其住家附近埋伏，鄭一見警察，拔腿狂奔400公尺仍遭逮，警問「為什麼要逃」？鄭承認持安毒，表明「我也是警察」、「再給我一次機會，絕對不會再碰毒」！警方查驗身分，確認真的是自家人，嚇一大跳。

鄭員供稱，前年9月結識吸毒網友，對方無償提供安非他命，一起吸食開趴，那是第一次接觸毒品，去年3月20日晚上，在租屋處與2名網友吸毒，翌日又有網友相揪吸毒，才與對方相約碰面，卻被警方逮獲。

檢方審酌鄭員無前科，犯後態度良好，願參加地檢署的毒品減害計畫的替代療法，漸進戒除毒癮，因此予以緩起訴處分，緩起訴期間1年6月，規定他到醫院接受1年戒癮治療，並於指定日期接受採尿檢驗，期間不得再施用一、二級毒品。

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