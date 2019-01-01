長庚接駁車司機跳匝道輕生原因曝光 生前曾喊壓力大

2019-01-01 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕跨年夜，38歲張姓基隆長庚接駁車司機開車行經國道3號基金交流道南下匝道時，突然停車，隨後從7層樓高的匝道一躍而下，嚇壞車上的33歲越南籍陳姓女友及車上7名車客。最後張男傷勢過重，送醫不治。據了解，張男選擇輕生和近來生活壓力大有關。

綜合媒體報導，張男跳下前，曾和陳女有過口角衝突，行駛於國道3號基金一路南下匝道時，突然臨停在引道上，隨後衝出車外。儘管陳女想攔住張男，但張男2度推倒陳女，乘客們還沒來得及阻止，張男就從7層樓高的匝道跳下了。張男跌落水泥地，當場失去生命跡象，送至長庚醫院仍回天乏術。

據報導，張男離婚後獨自扶養就讀高中的小孩，近日疑似生活壓力大，張男表現出輕生念頭，家人也都在旁相勸。張母更揚言，「你要死，我就跟你一起死」，想藉此阻止兒子做傻事。陳女與張男交往約2年，因擔心張男會做出傻事，只要張男開車，她一定會隨行，沒想到還是發生無法挽回的意外。

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