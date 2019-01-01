1/1 大樂透、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2019-01-01 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月1日）開獎的第108000001期大樂透、第108000001期雙贏彩及第108000001期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000001期大樂透中獎號碼為「18、23、24、25、39、42，特別號：48」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得165萬2606元；參獎共37注中獎，每注可得4萬8100元；肆獎共91注中獎，每注可得1萬2572元；伍獎共1723注中獎，每注可得2000元；陸獎共2029注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬201注中獎，每注可得400元；普獎共3萬828注中獎，每注可得400元。

第108000001期49樂合彩中獎號碼為「18、23、24、25、39、42」，四合共12注中獎，每注可得20萬元；三合共193注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4257注中獎，每注可得1250元。

第108000001期雙贏彩中獎號碼為「01、09、10、11、14、15、17、19、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共289注中獎，每注可得500元；肆獎共3493注中獎，每注可得100元。

第108000001期今彩539中獎號碼為「12、30、33、36、38」，頭獎摃龜；貳獎共132注中獎，每注可得2萬元；參獎共5002注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7442注中獎，每注可得50元。

第108000001期39樂合彩中獎號碼為「12、30、33、36、38」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共104注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4357注中獎，每注可得1125元。

第108000001期3星彩中獎號碼為「019」，正彩共100注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000001期4星彩中獎號碼為「5072」，正彩9注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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