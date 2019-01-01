器捐卻遇國五「紫爆」 國道警開道飆衝雪隧護送器官到台北

2019-01-01 19:48

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「緊急救護請讓道！」宜蘭縣42歲男子因自發性腦出血身亡，家屬決定發揮大愛器捐，宜蘭博愛醫院今上午完成器官摘除手術，但碰到雪隧塞車「紫爆」，院方緊急請國道警察協助，警方安排巡邏車前導，還在雪隧全力飆速，與國一大隊接力將器官直送林口長庚、台大醫院、榮民總醫院，讓器捐者遺愛人間。

羅東博愛醫院今上午進行器官捐贈摘除手術，摘除男子心臟、肺臟、胰臟、腎臟等器官，預定將4個器官分送林口長庚、台大醫院、榮民總醫院移植。

但今天為元旦假期收假日，國五雪山隧道下午一度呈現「紫爆」，回堵車陣逾7公里，因器官摘除時間刻不容緩，院方緊急請求國道警察協助開道。

國道警察第九大隊獲報後派遣兩輛「紅斑馬」擔任前導車，分兩趟次護送；因心臟拆除後冷凍僅能保存兩小時，國道警2點40分與「護心」救護車碰頭後，從羅東交流道一路以破百公里時速狂飆，35分鐘抵達汐止系統，再由第一大隊接力護送至台大醫院。

3點20分，分別護送腎臟、肺臟、胰臟的3輛救護車駛入羅東交流道，警方再派遣巡邏車前導，40分鐘內開抵南港系統，車流順暢後由救護車將器官運往林口長庚、台大醫院、台北榮總，完成患者器捐的大愛。

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